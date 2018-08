Frankrike innfører VAR i alle kampar

sport

Det opplyser Det franske fotballforbundet onsdag.

Systemet, som fekk mykje merksemd under fotball-VM i sommar, er tidlegare testa ut i eit par franske kampar, men no skal alle kampar i den franske toppdivisjonen nytte VAR.

To videodommarar og ein eller to teknikarar vil i starten sitte i ein lastebil utanfor arenaen, men målet er at det på sikt skal etablerast eit VAR-senter i Paris.

Publikum kjem til å bli informerte om systemet via storskjermar på arenaen før kvar kamp, opplyser forbundet.

Etter fotball-VM i sommar konkluderte Fifa at bruken av videodømming var ein stor suksess og løfta delen korrekte avgjersler til over 99 prosent.

