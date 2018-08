Ødegaard misbrukte sjanse da Real Madrid tapte for Manchester United

sport

Det norske stjerneskotet erstatta Gareth Bale ved pausen, da begge laga gjorde ein haug av byte. Allereie da var stillinga 2–1 til Manchester United.

Dermed hadde 19 år gamle Ødegaard sjansen til å utlikne for dei kvitkledde da han vart servert langs bakken etter 56 minutt. I boksen fanga ingen opp løpet til Ødegaard, som upressa fekk avslutte med godfoten frå ti meters hald. Tydeleg frustrert måtte nittenåringen sjå forsøket passere like over tverrliggjaren.

Etter 73 minutt fekk nordmannen tillit på eit frispark frå skrått hald ute til høgre. I staden for å leggje ballen inn i feltet, gjekk Ødegaard for skot. Avsluttinga var hard, men ikkje godt nok plassert til å overliste United-keeper David de Gea.

Like etterpå var moroa allereie over for nordmannen. Etter 76 minutt var han éin av fire som måtte bane veg for stjernegalleriet Toni Kroos, Nacho Fernandez, Marco Asensio og Isco.

To raske for United

Oppgjeret på New Miami Stadium var ein søvnig affære fram til Manchester United tok leiinga etter 18 minutt. Eit hardt innlegg frå Matteo Darmian fann vegen til Alexis Sánchez, som bestemt banka ballen i det lengste hjørnet frå åtte-ni meters hald.

Scoring nummer to kom etter strålande kontringsfotball, der ein lang ball frå Juan Mata hamna hos Sánchez, som med hovudet la igjen til Ander Herrera. Spanjolen brukte venstrebeinet til å doble leiinga 26 minutt ut i kampen.

Real Madrid skapte ikkje stort i den første omgangen, men tre minutt på overtid rulla dei regjerande meisterligavinnarane opp eit godt angrep. På eit innlegg frå venstre sneik Karim Benzema seg inn bak Eric Bailly og Scott McTominay og sette enkelt inn reduseringa.

Brasiliansk debut

Som venta vart den andre omgangen nærmast oppløyst i byte, og kampen rakk aldri å setje seg ordentleg før han plutseleg var over.

Litt overraskande fekk den 18 år gamle Vinícius Júnior debutere frå start på Real Madrids venstrekant. Den nye spelaren viste fram ein del lynraske finter, men skapte aldri det heilt store før han vart tatt av etter 62 minutts spel.

Attenåringen vart den nest dyraste spelaren henta frå brasiliansk fotball i historia, berre slått av Neymar, da Real Madrid betalte Flamengo 45 millionar euro, 430 millionar kroner, for å få ungguten på laget.

Blidare Mourinho

Før kampen var Mourinho mykje blidare enn han har vore tidlegare denne veka. Han la mellom anna vekt på at USA-turen er verdifull erfaring for dei unge spelarane i klubben.

Den siste veka har manageren ikkje lagt skjul på at han er misnøgd med tilstandane i Manchester United, som ikkje hadde ikkje vunne nokon av dei fire første treningskampane sine før møtet med Real Madrid.

– Eg skulle like å få inn to spelarar til, men eg trur ikkje eg får to. Kanskje får eg den eine. Eg gav klubben ei liste med fem namn for fem månader sidan, så no ventar eg og ser om det er mogleg å hente nokon av dei, sa Mourinho etter 1–4-tapet for Liverpool førre veke.

Tidleg i sommar henta United brasilianaren Fred og portugisaren Diogo Dalot, men sidan har det vore stille på overgangsfronten. Old Trafford-klubben serieopnar mot Leicester 10. august.

(©NPK)