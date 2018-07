Ferguson takkar legane etter hjerneblødinga

sport

I ein kort video på Twitter-kontoen til Manchester United torsdag takkar 76-åringen dei som tok seg av han på sjukehus. Managerlegenda lova også å komme tilbake på Old Trafford å sjå Manchester United denne sesongen.

– Hei, berre ein kort beskjed, innleidde Ferguson.

– Først og fremst, så vil eg takke det medisinske personellet på Macclesfield og Salford Royal sjukehus. Tru meg, utan desse personane som gav så god behandling ville eg ikkje sete her i dag. Eg og familien min takkar dykk veldig mykje, fortsette han.

Det var 5. mai at Manchester United opplyste at Ferguson hadde blitt hasteoperert for hjernebløding. Nokre dagar seinare skrev fleire medium at den pensjonerte managerlegenda var ute av koma og at han sat oppreist og snakka med familie og venner.

– Eg blir audmjuk av å sjå alle meldingane eg har fått frå personar frå heile verda, som ønskjer meg alt godt og føler med meg. Takk til dykk.

– Til slutt, eg vil returnere for å sjå laget denne sesongen. I mellomtida, alt det beste til José (Mourinho) og spelarane, avslutta han.

Skotten var manager i Manchester United frå 1986 til 2013. Han førte storklubben til blant anna 13 seriemeisterskap, fem FA-cuptriumfar, fire ligacuppokalar og to finalesigrar i meisterligaen.

