Suveren Lundanes i O-ringen står av

sport

Lundanes vann med over minuttet til russiske Ruslan Glebov. I og med at Lundanes gir seg er det landslagskollega Magne Dæhli som leiar samanlagd før sprinten tysdagen. Dæhli blei nummer tre på mellomdistansen måndag.

Det var teknisk krevjande med både mikro- og makrovegval undervegs på dagens mellomdistanse under andre etappe av O-ringen i Örnsköldsvik.

– Det var veldig fint i dag også. Eg har sprunge bra og er fornøgd med løpet, sa han etter ein snau halvtime med konkurranse i den svenske sommarvarmen.

– Første halvdel av løypa var tøft, og det var tungt, men det gjer det kanskje for alle, fortsette karen som ikkje trong bekymre seg over kjensla av tunge bein undervegs.

Ingen var i nærleiken av farten hans, og gårsdagens suverene vinnar fekk ein ny siger med seg på veg mot hovudmålet for sesongen: VM i Latvia.

Dæhli er over to minutt før neste løpar i samandraget når to av til saman fem etappar er unnagjort.

(©NPK)