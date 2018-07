Neymar avviser overgang til Real Madrid

sport

Neymar, som blei verdas dyraste fotballspelar då Barcelona selde han for 222 millionar euro i fjor, deltok torsdag kveld på ein auksjon for ein velgjerande organisasjon i São Paulo. Han har den siste tida blitt nemnd i same andedrag som Real Madrid, men avviste alle rykte.

– Eg blir, eg blir i Paris, eg har ein kontrakt, sa Neymar til journalistane.

Real Madrid vann Meisterligaen og har fleire gonger nekta for at dei er interesserte i 26-åringen frå PSG. Spekulasjonane held fram likevel, og skaut verkeleg fart då Cristiano Ronaldo forsvann til italienske Juventus og lét eit aldri så lite vakuum etter seg på topp for den spanske toppklubben.

Sjølv etter at Neymar insisterte på at han blir verande i Paris, tikka det inn meldingar torsdag frå britisk presse om at det blir jobba med ein mogleg overgang for angrepsspelaren til Real Madrid.

(©NPK)