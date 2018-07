Milan vann fram i CAS – utestenginga frå Europaligaen oppheva

sport

Det fastslo CAS fredag. Sjølv om valdgiftsretten er einig med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i at Milan har brote reglane for økonomisk fair play (FFP), valde den likevel å annullere vedtaket om å sjå bort frå den falma storklubben frå den nest gjævaste europacupen.

CAS ber Uefa om å straffe Milan på ein annan måte. Dei reknar det som for strengt å nekte «Rossoneri» spel i Europa.

Det var Uefas kontrollorgan for klubbøkonomi som i slutten av juni vedtok å stengje ute Milan frå kommande sesongs europaliga. Klubben var kvalifisert for gruppespelet gjennom 6.-plassen i Serie A.

Uefa har tidlegare vore bekymra over den økonomiske stabiliteten i Milan etter at den kinesiske forretningsmannen Li Yonghong kjøpte klubben av Silvio Berlusconi for rundt 7,9 milliardar kroner i fjor.

Milan handla i fjor sommar spelarar for meir enn 2 milliardar kroner og har eit lån på dryge 3 milliardar kroner i eit amerikansk hedgefond. Nyleg blei det kjent at hedgefondet Elliott tar over kontrollen av San Siro-laget etter at Li ikkje har klart å overhalde eit avdrag på 32 millionar euro.

