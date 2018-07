Null kvinnekombinert og telemark på OL-programmet: – Vi er skuffa

sport

For første gong innstilte Det internasjonale skiforbundet (FIS) overfor Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) at kvinnekombinert skulle bli ein del av OL-programmet til Beijing-OL i 2022. Svaret blei nei onsdag kveld.

– Sjølvsagt er vi skuffa over at IOC sa nei i 2022, men kombinert er ei svært kompleks øving. Det har skjedd så mykje positivt med kvinnene og kombinert at IOC kanskje meinte at vi treng litt meir tid, og den utfordringa tar vi, seier kombinert-sportssjef Ivar Stuan.

– Norges Skiforbund og FIS har vore pådrivar for utviklinga av både hopp og kombinert for kvinner, og vi har fått svært god støtte frå vårt eige forbund og FIS. Vi må prøve å komme inn på OL-programmet 2026, men først skal vi gjennom COC-renn, junior-VM, verdscup og VM. Det er så mange augneblinkar for kombinertjentene å sjå fram til, og vi må berre jobbe knallhardt, held sportssjefen fram.

Nei til telemark

Til vinteren er det planlagt tidenes første junior-VM for kombinertkvinnene, medan det er planlagt både verdscuprenn og VM-grein i kvinnekombinert frå 2019–2021.

Telemark blei også foreslått som ny OL-grein for første gong under FIS-kongressen i Hellas i mai. Også her fekk FIS nei av IOC.

– Det er sjølvsagt svært viktig for oss at telemark kjem inn på OL-programmet, men vi må vere realistiske. Dette var første gongen vi prøvde, og vi har lært masse gjennom denne prosessen. Vi har jobba i fleire år for dette, men skal prøve igjen før OL 2026, seier norsk medlem av telemarkskomiteen i FIS, Birger Goberg.

Nye øvingar

– Vi gir absolutt ikkje opp at telemark blir OL-grein, avsluttar Goberg.

Det var fleire nye øvingar som fekk OL-innpass onsdag. Dette gjaldt blant mixed laghopp og big air for friskikøyrarane. Utanom big air skal det også vere singelbob for kvinner. Det har også komme mixed-øvingar i skøyter kortbane, friski og snowboardcross.

Målet med dette er at det skal setjast rekord for talet på kvinnelege deltakarar i OL i 2022 i Beijing.

