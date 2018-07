Wenger: – 22 år i Arsenal var den største tabben i karrieren min

sport

Det avslører franskmannen i eit intervju med franske RTL.

– Det var at eg blei i same klubb i 22 år, svarer Wenger på spørsmål om kva som var den største tabben hans i løpet av trenarkarrieren.

Wenger nådde nesten 22 år som Arsenal-manager etter førre sesong. Veteranen blei tilsett på slutten av 1996.

– Eg er ein person som kan like nye ting og forandringar, men eg kan også like utfordringar. Eg var litt for fanga av trongen for utfordringar, forklarer han.

– Ofra alt

Han erkjenner at han blei besett av å levere resultat for Arsenal, og at det gjekk ut over dei på den private heimebanen hans.

– Eg har ofra alt, og eg har såra menneske rundt meg. Eg forsømte mange menneske. Eg forsømte familien og dei som er nærmast meg. Djupt inne i seg er den besette mann berre opptatt av å forfølgje det han elskar. Han kan derfor ignorere andre ting.

Arsène Wenger vann tre Premier League-titlar og sju FA-cupgull i tida som sjef for Arsenal. No har han gått over til å følgje klubben på avstand.

Trur på Vieira og Henry

Wenger seier blant anna at han er sikker på at dei tidlegare Arsenal-spelarane Patrick Vieira og Thierry Henry er flinke nok til éin dag å leie engelske toppklubbar.

– Eg blir ofte spurt om Thierry og Patrick vil bli gode managerar, og eg svarer alltid ja.

– Dei har kvalitetane. Dei er smarte, dei kjenner fotballen og har fantastiske evner, men vil dei ofre det som er nødvendig? Det vil kverne i hovudet dag og natt, seier Wenger.

68-åringen uttaler i same intervju at han vil ta ei avgjerd om fotballframtida si i løpet av dei kommande månadene. I sommar overlét han taumane i Arsenal til spanske Unai Emery.

