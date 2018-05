Lillelien: – Det blir VM på NRK uansett

sport

– Det er jo ein månad til VM startar, og vi håpar sjølvsagt at streiken er over innan den tid, men uansett har vi tilgang på TB-bileta frå kampane og mange på jobb. Så det vil bli VM på NRK utan at vi i dag kan seia akkurat korleis sendingane eventuelt vil vera, seier Marius Lillelien, fungerande mediedirektør i NRK, til NTB.

Meisterskapen går føre seg i Russland i perioden 14. juni til 15. juli. Sverige, Danmark og Island er blant deltakarane.

NRK har TV-rettane saman med TV 2, og kanalane har delt kampane likt mellom seg. 32 går på dei tre kanalane til NRK, og av dei går heile 28 på NRK1.

TV 2 viser 28 kampar på hovudkanalen sin, fire på Sportskanalen.

I 1990 var det TV-streik i starten av verdsmeisterskapen, og nokre kampar blei sende på NRK utan kommentatorlyd.

