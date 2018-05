Ruud semifinaleklar: – Han kan gå heile vegen

sport

Ungguten frå Snarøya har verkeleg funne forma den siste tida.

Fredag spelte han svært godt og sikra semifinaleplass etter siger i to strake sett mot den tyske motstandaren sin.

No ventar semifinale i Portugal mot anten Felix Auger Aliassime eller Alex de Minaur.

Dermed er det berre eitt hinder igjen før Ruud kan belage seg på ein ny finale. Han var også i finalen i Challenger-turneringa i Italia nyleg. Der blei det tap mot heimehåpet Gianluigi Quinzi.

– Han kan gå heile vegen om han held fram å spele bra. Det kjem an på motstandar og dagsform, men om han spelar som i dag er det ingenting som tilseier at han ikkje kan vinne to kampar til, seier pappa og trenar Christian Ruud til NTB.

Etter finalen i Italia, kom Ruud seg til 2. runde i ei ATP-turnering i München. Der sa det stopp mot Roberto Bautista-Agut, ranka som nummer 14 i verda.

Ruud kan med den siste tidas spel klatre ytterlegare på rankinglista. 19-åringen klatra 19 plassar til 174.-plass på den ferskaste rankinga etter tapet i 2. runde i München.

– Det er berre å nyte spelet når ein har det inne, seier Christian Ruud.

