Ungdommens kritikerpris til Carl Frode Tiller for «Flukt»

Carl Frode Tiller fekk prisen i konkurranse med mellom anna Ingvild H. Rishøi og Maria Navarro Skaranger.

Vinnaren, som ikkje kunne vere til stades, sa dette via videolink:

– Tusen takk! Aller mest til ungdommane som har sete i juryen. Det gjer meg stolt og veldig, veldig glad. Ikkje berre fordi eg er vinnaren, men også fordi eg får vere del av den utrulege viktige jobben de gjer med å spreie leseglede og gi fokus til litteraturen i ei tid der ein kjenner på eit sterkt press frå konkurrerande medium.

På nominasjonslista var titlar signerte Karin Haugane, Kristian Klausen, Monica Isakstuen, Victoria Kielland og Kari Saanum. Dei nominerte bøkene er lesne og vurderte av sju juryklassar i vidaregåande skular rundt om i Noreg, og prisseremonien onsdag heldt hus på Sentralen i Oslo.

I grunngivinga til juryen heiter det vidare at vinnarboka leikar med kjenslene til lesaren. Men det juryen liker aller best, er overgangane mellom dei ulike perspektiva, som gir ei nesten filmatisk leseoppleving.

– Vi opplever at det allereie musikalske og rytmiske blir forsterka av at forfattaren har valt å skrive på nynorsk, heiter det vidare frå juryen.

Feirar jubileum

Vibeke Røgler, dagleg leiar i Foreningen les, var glad for å kunne samle ei stor forsamling til prisutdelinga onsdag.

– I år feirar vi 25-årsjubileum, og det er så utruleg fint å kunne vere samla til ei fysisk utdeling igjen og markere det imponerande arbeidet de unge har gjort. Dette er også ei feiring av dykk som kritiske og gode lesarar, påpeika ho.

– Det er ein viktig pris for skjønnlitterær samtidslitteratur, som viser at norsk samtidslitteratur engasjerer unge lesar. Den har i mange år skapt personlege og sterke lesaropplevingar, la ho til om prisen.

Ho understreka vidare at dette er ein pris som i høg grad krev mykje av lærarane, som har stått på og drive prisarbeidet framover – i det som har vore ei veldig spesiell tid.

– Foreningen les jobbar kvar dag for at fleire skal oppleve gleda bøkene gir. Vi håpar fleire av dykk som deltek, har vorte trekte inn i bok- og leseverda. Å sørgje for at ungdommen les og held fram med å vere lesarar, er viktig.

– Rikare og klokare

Heidi Austlid i Forleggerforeningen er også svært glad for prisarbeidet.

– Den vesle språknasjonen vår har bøker med ei enorm breidd, som blir skapt i eit godt samarbeid mellom forfattarar og forlag. Det skal vi vere glade for. Litteratur gjer oss både rikare og klokare som menneske – og som nasjon. Bøker hjelper oss til å forstå den verda vi lever i. Kritiske lesarar er derfor vel så viktige som det at vi er gode til å lese, særleg i den tida vi lever i akkurat no, sa ho.

Juryklassane kjem i år frå Bærum, Horten, Kristiansund, Bergen, Sandnes, Tynset og Trondheim.

Ungdommens kritikerpris er eit samarbeid mellom Foreningen les, Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag og Den norske Forleggerforeningen.

