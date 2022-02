Påskekrim med reint mjøl i posen

kultur

Denne påska kan vi ta oss inn i eit bergensk mysterium via Møllerens posar med sikta kveitemjøl. Mysteriet heiter «Gullskillingsbollen» og er skrive av Gunnar Staalesen og teikna av Arild Midthun.

– Det at produkta heiter sikta kveitemjøl, sikta rugmjøl og så vidare har vi hatt mykje gøy med opp gjennom åra. Det har faktisk vore fleire forbrukarar som har påpeika at vi har «sikta» mjøla, og det same med «rent mel i posen». Påskekrim og Møllerens høyrer openbert saman, seier kommunikasjons- og digitaliseringssjef Vidar Haugsdal i Møllerens.

Krimforfattaren Gunnar Staalesen og teikneserieteiknaren Arild Midthun har sidan 2011 laga historier om privatdetektiven Ulf Ulvheim.

– I dei fleste butikkane er det ikkje lange stykket frå mjølk til bakarvarer. Derfor var vi glade for invitasjonen vi fekk frå Møllerens. Sidan Møllerens sjølv vedtok å leggje mysteria til pakkane for sikta mjøl, var det lett å leike seg vidare med både ordspel og eit mysterium som har ei naturleg tilknyting til bakarmiljøet, som vi dessutan har svært lange tradisjonar for i vår felles barndomsby, Bergen, seier Staalesen.

Ifølgje Godt.no lovar òg Tine ein dose krim på mjølkekartongen i år etter dramaet i fjor. I 25 år, sidan 1997, bortsett frå i 2021, har det nemleg vore fast tradisjon med påskekrim på mjølkekartongen, heiter det i saka herfrå.

