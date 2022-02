Nederlandske nattklubbar og scener protesterer laurdag – vil halde ulovleg ope

kultur

Nederlands noverande covid-restriksjonar gjeld ifølgje NME til 8. mars. Utestader må stengje klokka ti om kvelden og det er obligatorisk med faste sitjeplassar og eit makstal på 1.250.

Den ulovlege laurdagsopninga er ein del av kampanjen «De Naacht staat op.» («natta står opp»), som frustrerte utelivsaktørar i gruppa Nachtbelang og OAC (Council of Amsterdam Clubs) står bak, rapporterer The Quietus.

Nattklubbar og liknande har måtta halde stengt sidan november i fjor. I januar fekk barar, kafear og restaurantar i Nederland opne, etter at det òg på den fronten vart organisert liknande protestaksjonar.

«Natta har vore stengt for lenge. Det er derfor vi som klubbar og utelivsbedrifter tek grep saman», heiter det på Instagram-sida til kampanjen, som omfattar ei rekkje nederlandske klubbscener – blant dei Paradiso, Melkweg og Radio Radio i Amsterdam.

– Det er frustrerande. Unge nederlendarar treng dette. Den mentale helsa deira er dårleg. Og ein ser fleire og fleire illegale festar der det ikkje er trygt, seier Pieter de Kroon, som eig Chicago Social Club i Amsterdam ifølgje NME. Ein annan utelivseigar, Axelvan der Lugt frå utestaden Doka, også det i Amsterdam, seier til Resident Advisor noko som lyder kjent:

– Vi føler at nederlandske politikarar i to år ikkje har evna å anerkjenne den store betydninga som utelivet har.

Måndag var representantar for nederlandske styresmakter i møte med representantar for utelivsbransjen i landet, utan at det førebels har komme fram noko nytt, skriv The Quietus måndag kveld. Det er òg uklart kva som blir eventuelle reaksjonar mot utestadene som opnar.

(©NPK)