Festspillene i Bergen har store delar av 2022-programmet klart – følgjer pandemiutviklinga tett

kultur

– Det er ganske utruleg å tenkje på at Festspillene har vore ein sentral del av norsk kulturliv sidan midten av førre hundreår. Vi ser fram til å feire ein svært vital 70-åring til våren, uttaler Nina Skage, som er fungerande dagleg leiar for Festspillene i Bergen. For neste års festspel vil vere nummer 70 i rekkja.

– Då dei første Festspillene i Bergen vart arrangerte i 1953, var det å byggje bruer mellom land og menneske etter krigen sentralt, fortel programsjef Tonje E. Peersen. Ho ser linjene til 2022-temaet, som er «essens».

– Å skape originale koplingar, sjå gamle verk på nye måtar og få menneske bak, på og framfor scena til å snakke med kvarandre, har vore noko av essensen og ideen bak Festspillene heilt sidan starten, seier Peersen.

25. mai 2022 går startskotet med urpremieren på den symfoniske utgåva av Taylor Macs framsyning «A 24-Decade History of Popular Music» med Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) i Grieghallen.

Festspillene trekkjer i pressemeldinga si fram klassiske høgdepunkt som to av Noregs største stjerner, sopran Lise Davidsen og pianist Leif Ove Andsnes, så vel som ein avslutningskonsert med Griegs pianokonsert i a-moll, urframføringar og internasjonale og norske artistar. Programmet vil innehalde fleire premierar, blant dei samproduksjonar med Den Nationale Scene, Carte Blanche, BIT Teatergarasjen og fleire europeiske teater.

Enkelte av programpostane har vorte koronautsett heilt frå mai 2020, og dagleg leiar Nina Skage håpar at pandemien får avgrensa innverknad på årets festspel.

– Vi følgjer sjølvsagt pandemiutviklinga tett og kryssar alt vi har for at vi dette året kan gjennomføre festspel som planlagt, med fulle salar og mange internasjonale gjester.

