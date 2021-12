«Alle» vil ha Rajas bok

kultur

Etterspurnaden etter boka, som nyleg fekk Bokhandlerprisen 2021, er i alle fall ikkje dalande, melder forlaget Cappelen Damm.

No er Abid Rajas bok «Min skyld. En historie om frigjøring» trykt i opplag på 68 000 eksemplar. Boka gjekk denne veka òg rett til topps på bestseljarlista i kategorien generell litteratur.

I tillegg til at boka forsvinn frå hyllene i bokhandlane, blir det òg meld om lange ventelister på biblioteket i landet. På Deichman i Bjørvika er det til dømes over 1100 lesarar som står i kø for å få låne boka.

– Eg er så overvelda og rørt over at historia mi når så breitt ut, og eg trur eg kan klare å nå målet mitt med boka, som er å gi håp om at vi kan leve frie liv, fri frå kravet og forventningane i samfunnet, fri frå skuld og skam, seier Abid Raja via forlaget sitt. Han legg til:

– Eg håpar boka mi kan inspirere til auka fridom og fri kjærleik, og samtidig vise at vi kan leve gode liv trass i alle vonde opplevingar mange av oss har.

