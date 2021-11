kultur

I ein panelsamtale der mellom anna Sveriges utanriksminister Ann Linde (S) og Åsne Seierstad deltok, diskuterte ein korleis situasjonen i landet kan påverkast.

Karimi trur eigentleg ikkje at Taliban kan forandrast, men at internasjonale samfunn og organisasjonar kan pushe dei til å respektere menneskerettar, skriv TT. Sjølv er ho tidlegare sjef for det afghanske filminstituttet, og fortalde korleis Taliban har knust det afghanske kulturlivet – og fått dei tidlegare så aktive kvinnene til å teie.

– Eg skulle gjerne spurt dei kvifor dei hatar oss så mykje, seier Sahraa Karimi.

Ho tilhøyrer ein generasjon kvinner som har hatt moglegheit til å studere, og seier fallet var hardt då Taliban tok makta etter at USA trekte seg ut i haust.

– Vi har levd med krig heile tida, men livet har likevel gått føre seg. Vi levde eit urbant liv, ein lo på gata, gjekk på kafear. Vi kunne jobbe. Dei fleste innan afghansk film er kvinner, og det er kvinnelege filmskaparar som har fått sine filmar ut til festivalar som Cannes, Sundance og Venezia. Karimi kallar innsatsen til dei kvinnelege afghanske filmskaparane som «ein slags gråskala»:

– Vi vil endre på det svart-kvite klisjébiletet av Afghanistan. Vi prøver å klargjere historier som ikkje tidlegare er fortalt. Vi har laga kort- og langfilmar, og TV-program. Før dette fanst det 52 private TV-kanalar med flest kvinnelege tilsette. Men no skal kvinnene vere usynlege, samanfatta ho utviklinga.

