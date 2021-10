kultur

Det er journalist og kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl, som skriv biografien om Sp-politikaren. Boka skal etter planen kome i regi av Det Norske Samlaget i løpet av hausten 2022.

– Dei aller fleste har ei meining om Liv Signe Navarsete. Ho gjorde ting på sin eigen måte og har aldri vore redd for å provosere. Eg håpar denne boka kan kaste nytt lys over ein av dei mest særeigne politikarane frå Vestlandet og Noreg i dette tusenåret, seier Kihl via pressemeldinga.

