«Pørni» vart den store vinnaren

kultur

Seriekritikarprisen er ein uavhengig kritikarpris som har som formål å heidre og fokusere på dei norske fiksjonsseriane som har utmerkt seg mest det siste året.

23 seriemeldarar frå mediehus i heile landet står for så vel nominasjonar som å kåre vinnarar. No er Seriekritikerprisen 2021 delt ut, og det vart ein stor kveld for Henriette Steenstrup.

– No vart eg skikkeleg glad, sa Steenstrup, då ho for andre gong i løpet av kvelden kunne hente ned ein pris, skriv Aftenposten.

Steenstrup fekk prisane for innsatsen med «Pørni»: Det vart pris i kategorien Beste skodespelar i ein norsk serie – og dessutan for Beste norske komedie.

Serieskapar Linn-Jeanett Kyed kunne ta imot prisen for beste norske drama for «Rådebank» – sesong 2.

(©NPK)