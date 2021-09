Trier blir heidra under Stockholms filmfestival

kultur

Trier har tidlegare vorte heidra med festivalens Bronsehesten for beste film. Det skjedde både i 2015 og 2011. No er filmskaparen aktuell for meir heider – denne gongen med spelefilmen «Verdens verste menneske». Det blir svensk premiere under filmfestivalen som blir arrangert 10.- 21. november, melder TT.

I samband med visninga kjem regissøren òg til å delta i ein samtale på scena.

I prisgrunngivinga heiter eit at Joachim Trier er ein«nordisk visjonær som lykkes med å skildre sin samtid med glasklar presisjon og innsikt.»

Her heime får «Verdens verste menneske» premiere 15. oktober. Filmen hadde verdspremieren sin i Cannes i sommar, og der vart det stor ståhei. Renate Reinsve fekk – som første norske skodespelar nokosinne – prisen for beste kvinnelege skodespelar på den stjernespekka filmfestivalen.

