– Kattar det eg er nest best på å teikne, etter hundar

kultur

– Som far til seks, har eg masa om refleks så lenge eg kan hugse. Eg trur ikkje eg er ein spesielt engsteleg pappa, men eg veit som bilist kor skremmande usynleg både vaksne og barn blir i det norske haustmørket. Det er inga unnskyldning for ikkje å få på deg refleksen, seier Fredrik Skavlan.

Og Skavlan-refleksane er pryda av kattemotiv.

– Årets refleks speler på at kattar ser i mørket, men òg at katteauge er som ein refleks i mørket. Dessutan er katter det eg er nest best på å teikne, etter hundar, seier Skavlan.

Som hadde flust med hundar representert då han i sommar samla 24 teikningar laga i koronatida til det han kalla «ei minnebok frå året du helst vil gløyme». For er det noko Skavlan trur det blir overskot av når pandemien etter kvart dabbar ut, er det brukte hundar og ditto hengjekøyer til friluftsbruk.

Originalteikningane vart overrekte og arkiverte i Nasjonalbiblioteket saman med annan koronadokumentasjon frå denne historiske perioden.

(©NPK)