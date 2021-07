Statsministeren har meldt at ho kjem til Sildajazz

kultur

I august er det klart for Sildajazz for 35. gong, og sjølv om det framleis er koronarestriksjonar å innrette seg etter, så lovar arrangørane at dei skal få til ein stor festival.

«Årets program blir betydelig større i omfang enn i fjor, og nytt av året blir det at det blir sittende konserter også utandørs», blir det fortalt om storhendinga – som tel rundt 60 arrangement.

«I tillegg til et sterkt konsertprogram har vi hele 11 gratisarrangementer og familiekonsertar. Komlejazzen er tilbake, vi har kinovisningar, gudsteneste, utstilling, og flammeshow for barn på Formbar», heiter det i pressemeldinga.

Av artistar og band som blir venta til Haugesund er mellom anna Hellbillies, Odd Nordstoga, Isah, Skaar, Gabrielle, Ida Jenshus og Gurls.

– I år gler vi oss spesielt til å samle folk på Rådhusplassen igjen, der vi for første gong skal ha konsertar med sitjande publikum, seier festivalsjef Andreas R Meland.

