Trier i Cannes: – Ein siger i seg sjølv

Den norske stjerneregissøren Joachim Trier konkurrerer om Gullpalmen med den femte lange spelefilmen sin. Skjønt, ifølgje eiga utsegn er han meir fokusert på nærværet enn eventuell heider i festivalhovudstaden Cannes.

– At filmen får distribusjon i heile verda, og at eg får møte publikum, er ein siger i seg sjølv, seier Trier (47) til NTB etter premieren på dramakomedien «Verdens verste menneske».

– Det seier eg ikkje for å vere «den audmjuke nordmannen». Eg meiner det, understrekar han frå ei gjenopna stripe fransk Riviera.

– Det var gøy å vise, gøy å få møte 2300 menneske i éin kjempesal første gong eg skulle vise filmen i ein kino. Vi har ikkje fått lov å testvise nokon stad. Fem menneske er det meste eg har vist filmen for medan eg laga han ferdig, så dette var heilt vilt.

Han òg

Handlinga krinsar rundt Julie (Renate Reinsve), ei ung Oslo-kvinne som strir med å «finne seg sjølv» i møtet med vaksenlivet generelt og menn spesielt. Det er ikkje fritt for at «Metoo»-problematikken, som trass alt hadde utspringet sitt i filmbransjen, spøkjer i kulissane.

– Det ville vere heilt unaturleg å lage ein moderne film om ei kvinne i dag utan å berøre temaet, seier Trier, som i karakteristisk stil har samarbeidd med kompisen Eskil Vogt om manuset.

– Eg håpar vi gjer det på ein klok og nyansert måte. Det herlege med å lage film er at i ei verd der «alle» skal skrive eit avisinnlegg og ha ei veldig sterk meining, så er vi historieforteljarar heldige som kan vise ulike sider av ein diskusjon som folk kan få lov til å tenkje over sjølv, legg han til.

Full front

Totimarsforteljinga er ikkje komplett utan den mannlege hovudrolleinnehavaren, Triers faste våpendragar Anders Danielsen Lie, i heildekkjande Adams drakt.

– Kvifor var det nødvendig med ein «full frontal»?

– Det var viktig å vise «tissen» til Anders fordi vi lagar ein film om ei ung kvinne og blikket hennar. Ofte blir sexscener filma frå eit mannleg blikk – veldig mange mannlege regissørar har ikkje gjort seg medvite det. Og no tenkte eg at det skulle vere lov for jentene å sjå litt, òg, repliserer Trier humørfylt.

Han utdjupar, meir alvorleg:

– Eg prøver å lage film om ærlege situasjonar, og av og til er ein òg naken. Anders er ein sporty fyr, så han sa: «Ja, da er eg naken i den scenen.» Vi prøver ikkje å gjere eit stort nummer ut av det – men det er ein del av røyndommen i denne filmen.

Oslo-reprise

Trier avsluttar ein laus og heimby-hyllande trilogi med «Verdens verste menneske». Han starta med pangdebuten «Reprise» (2006) og heldt fram med den meir mollstemte «Oslo, 31. august» (2011).

– Det er noko intuitivt i å lage film i byen ein har vakse opp i. Det er ikkje for at eg skal drive med «eksport» og «selje Norge» – det er eventuelt ein hyggjeleg bieffekt, presiserer han.

Skal vi tru den gamle rullebrettmeisteren Trier, er utgangspunktet heller: «Kva er ein interessant situasjon for eit romantisk farvel? Kva gate treff lyset fint klokka fem om morgonen?»

– Eg treng ikkje sende ut folk for å finne det, for eg har vore der og levd det sjølv. Vi har hatt lyst til å lage ein kjærleg, romantisk, stor lerretsfilm, så det er det som er kicket: Å ta dei små situasjonane som eg kjenner er viktige, og vise dei stort.

Dagen etter

– Kor mykje sov du premierenatta?

– Veldig lite, for det var rett på fest etter visning, og så klarte eg ikkje å gå derfrå. Plutseleg gjekk det opp for meg at eg skulle på radio halv åtte i dag tidleg og prøve å seie noko intelligent for tre millionar franskmenn i eit viktig program. Så eg sov tre timar.

Trier ler så dei ekte palmane svaiar.

– Fransken min er elendig, så det var berre å køyre engelsk med omsetjar. Sjølv om det gjekk greitt, må eg innrømme at det er litt kaos, erkjenner han overfor NTB.

– Men det er morosamt kaos, då, så eg skal ikkje klage.

Fakta om «Verdens verste menneske»

* Norsk dramakomedie frå 2021

* Manus: Joachim Trier, Eskil Vogt

* I rollene: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner, m.fl.

* Verdspremiere under Cannes-festivalen (blir avslutta 17. juli)

* Noregspremiere 15. oktober

(©NPK)