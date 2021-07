Restane av sønderslått bass – foreviga på The Clash-platecover – blir stilt ut på museum

kultur

Blant dei ikoniske gjenstandane kan publikum sjå på eit romersk mosaikkgolv, ei altertavle frå 1400-talet – og frå den 23. juli òg ein sønderslått bass.

Nærare bestemt den bassen som Paul Simonon, frustrert over kva han rekna for å vere eit elendig publikum på ein The Clash-konsert i 1979, heva over hovudet som ein øks og klaska i golvet. Augneblinken vart foreviga av fotografen Pennie Smith, og brukt på coveret til det ikoniske albumet i gruppa «London Calling» seinare same år.

Sjølv om bassen vart kvesta i New York, kom restane heim og er på langtidsutlån frå Simonon og The Clash, skriv The Guardian.

Bassen kvalifiserer til utstilling i utstillingsdelen vigde Londons byhistorie frå 1950-talet til i dag. Der blir òg ein Vespa-skuter og badebuksene som Tom Daley brukte under OL i London i 2012 å sjå.

