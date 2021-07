Cannes-festivalen sparka i gang – i annleisåret som likevel er eit eineståande år for norsk film

kultur

Jodie Foster var heidersgjest under opningsseremonien for den 74. festivalutgåva – og skal få seinare få Æres-gullpalmen sin for innsatsen for og på film gjennom mange tiår. Ho gjesta første gong som 13-åring i 1976 med Martin Scorseses «Taxi Driver», som vann Gullpalmen.

Seinare har Foster delteke som skodespelar eller regissør med i alt sju filmar i Cannes og seier festivalen «fullstendig forandra livet mitt».

Også Bong Joon Ho var æresgjest tysdag: Han vann den førebels siste Gullpalmen delt ut – i 2019, for filmen «Parasite». Og medan 2020-utgåva av Cannes-festivalen vart avlyst, er 2021-utgåva i alle fall eit stykke på veg mot før-pandemiske dimensjonar – og palmeutdeling.

– Rørande

Palais dess Festivals på Croisetten, betongklossen som er navet i filmfestivalen, vart tidleg i koronapandemien fylt med sjukehussenger og har seinare fungert som massevaksinasjonssenter. Det er framleis munnbind og koronatesting i vente, men kva gjer vel det, skal ein tru festivaldirektør Thierry Frémaux:

– Festivalgjengarane har vore i Frankrike i 10 dagars karantene, journalistar har teke forholdsreglar. Det er alt saman rørande. Filmverda kjem saman igjen, uttaler han ifølgje DW.

Festivaldirektøren har ikkje tenkt å helse filmstjernene og regissørane med kyss på kinnet som han pleier. Og uansett er det færre av dei: Mange har ikkje høve til å reise. Men nokon blir det – med storleikar som Jodie Foster, Matt Damon, Isabelle Huppert, Marco Bellocchio, Steve McQueen, Nicole Kidman, Sean Penn, Timothée Chalamet og Maggie Gyllenhaal. Sistnemnde sit i juryen leidd av Spike Lee.

Juryleiar og plakatpryd

Ansiktet til den amerikanske legenderegissøren prydar for å vere på den sikre sida òg årets Cannes-plakat med signaturbriller der han kikkar opp mot palmane.

Og tysdag ettermiddag showa han for framfor verdspressa saman med juryen sin, beståande av Mati Diop, Jessica Hausner, Mélanie Laurent, Maggie Gyllenhaal, Mylene Farmer, Tahar Rahim, Song Kang-ho og Kleber Mendonca Filho.

Dei stilte alle med munnbind under pressekonferansen, men tok dei av for fotografering og når dei hadde ordet. Men sjølv om det er kvinner i fleirtal i juryen, har berre fire av dei 24 filmane kvinnelege regissørar – noko som ikkje uventa har vorte kritisert. Festivaldirektør Thierry Frémaux har sagt til AFP at delen «det ikkje er nok», men samtidig gjort det klart at den tradisjonsrike festivalen ikkje ønskjer kvotering.

Det er denne juryen som skal avgjere kven som får Gullpalmen – og der Noreg har ein fin kandidat.

Norsk filmhistorie

«Verdens verste menneske», som har den internasjonale tittelen «The Worst Person in the World», er Joachim Triers tredje film ut til å visast i Cannes og kappast om Gullpalmen i den gjæve hovudkonkurransen.

Trier har skrive manus saman med den faste makkeren sin Eskil Vogt, som på si side har fått filmen sin «De uskyldige» – alias «The Innocents» – teke ut til den òg gjæve, offisielle sideseksjonen Un Certain Regard, vigd nye og eigenarta stemmer. Dermed har parhestane skapt norsk filmhistorie i ein eineståande, norsk storhending under palmane på Rivieraen:

Aldri før har to norske filmar konkurrert om prisar i det offisielle programmet på filmfestivalen i Cannes, ifølgje Rushprint. I tillegg er den eine av Joachim Triers hovudrolleinnehavarar, Anders Danielsen Lie, også å finne i franske Mia Hansen Løves film «Bergman Island» – som også han kappast om Gullpalmen, saman med filmar av mellom anna Paul Verhoeven, Asghar Farhadi og Wes Anderson.

Draumen til Mael-brørne

Opningsfilm og først ut på Cannes-lerretet er likevel franske Leos Carax «Annette», som er med i hovudkonkurransen. Den har Adam Driver, Marion Cotillard og Simon Helberg – alias Wolowitz i «Big Bang Theory» – på rollelista og bak ideen til filmmanuset står Ron og Russell Mael, alias kunstpopbrørne i The Sparks.

Dei stilte alle til den obligatoriske fotograferinga på Croisetten. Adam Driver tvitra same morgon:

– Covid er framleis der, men å vere her for tilbakekomsten til festivalen, med opningsfilmen, det gir ei enorm kjensle av lette og begeistring.

Han speler berømt standupkomikar i «Annette», som har ein usannsynleg romanse med ein verdskjend operasongar, spelt av Cotillard, og får eit barn. Og då er det ting byrjar å skje, ifølgje omtalen. Eigentleg skulle dette bli eit musikalalbum for The Sparks, men så møtte Mael-brørne regissøren Carax. Kor elles enn i Cannes. Dermed vart det film i staden – utan dialog, berre song og musikk.

– Å få vere opningsfilm i Cannes er langt forbi alle forventningar, særleg som amerikanarar og filmfanatikarar i mange år. Det er forbløffande, seier Mael-brørne.

(©NPK)