Kjøpte Quislings koffert – laga podkast

Til NTB fortel Lorentzen at kofferten har vore med på ei ekstrem reise for ein mann som byrja som tapper nødhjelpsarbeidar og enda som verdskjend svikar.

– Kofferten følgde Quisling frå 1920-talet og fram til han døydde i 1945. Han er prega av skrammer, sår og klistermerke, og vi kan mellom anna sjå tydeleg spor etter radikaliseringa hans, med klistremerke frå ein fascistkonferanse, seier ho.

I 1939 heldt Vidkun Quisling kofferten i handa då han reiste til Hitler i smug – og påverka han til å invadere landet vårt, fortel journalisten vidare. Ho forstod med ein gong at ho måtte gjere noko spesielt med av gjenstanden ho no eigde. Det vart fleire år med nitid research og no har ho laga podkast-serien «Quislings koffert» for NRK.

– Eg fann mitt eige handtak til andre verdskrigen, påpeikar ho. Sindre Leganger har regi og selskapet Svarttrost er produsent. Spørsmål som blir reist er mellom anna: Kven var denne mannen som vart Noregs største naziforbrytar? Kva vegkryss reiste han igjennom, og kva val tok han som fekk konsekvensar for ein heil nasjon?

– Quisling bar kofferten frå han var ein ung mann som redda menneskeliv saman med Fridtjof Nansen, på elleve besøk hos Adolf Hitler under krigen og heilt fram til han vart avretta, som Noregs største naziforbrytar. Sidan fekk han òg ei rolle som ein slags relikvie for folk som heldt fram med å dyrke Quisling, i miljøet rundt enkja hans, Maria.

Lorentzen kallar podkasten for «ein historisk true crime», og seier han er folkesett av «mange skurkar og få heltar, kannibalisme, fleirkoneri, konspirasjonsteoriar, hemmelege kodar, luksusliv på diktatorpalasset, deportasjon og avrettingar, bunkerar, ubåtar og fluktruter. Og evig lojale quislingar bak lukka gardiner på beste vest, heilt fram til vår tid».

Alle fem episodane ligg ute i NRK radio-appen, og på andre plattformer blir det publisert éin episode i veka framover. «Hele historia» blir også sendt lineært på P2 i juni.

