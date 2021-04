Bjørnsonprisen til Sara Omar

kultur

Bjørnsonprisen 2021 blir tildelt Sara Omar, og frå juryhald heiter det at ho får prisen «for det bidraget hun har gitt gjennom sitt litterære virke til å løfte et viktig samfunnsproblem inn i den offentlige samtalen, med betydning langt utover det nordiske».

Romanen «Dødevaskeren» vart gitt ut i 2017, og kom på norsk i 2018, omsett av Hilde Rød-Larsen. Omar følgde opp med «Skyggedanseren» i 2019, som kom på norsk i 2020, omsett av Inge Ulrik Gundersen.

«Juryen har lagt vekt på at det krever et ukuelig mot for å skrive litteratur som dette. Omkostningene ved å skrive romaner slik Sara Omar gjør, handler primært ikke om litterær stiløvelse, men heller å anvende litteraturen som et ikkevoldelig, men slagkraftig og kunstferdig våpen i kamp mot den patriarkalske kvinneundertrykkingen som ser ut til å ville vedvare, over hele kloden», heiter det vidare om forfattaren.

Sara Omar er fødd i irakisk Kurdistan og flykta frå krigen på slutten av 1990-talet. Ho kom til Danmark i 2001 der ho framleis er busett. Ho har fått fleire litterære prisar og i 2019 fekk ho Rådet for Menneskerettigheders heiderspris.

Sara Omar kjem til Lillehammer for å få prisen og halde Bjørnsonforedraget når festivalen rullar i gang frå 25.–30. mai.

