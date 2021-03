Tarjei Vesaas' Debutantpris til Karoline Brændjord

kultur

No vankar det meir prisheider på Brændjord, som får Tarjei Vesaas' Debutantpris for diktsamlinga.

Tarjei Vesaas' Debutantpris er ein årleg, skjønnlitterær pris som blir delt ut av Den norske Forfatterforening, og det er det litterære rådet i foreininga som er prisjury.

Prisen vart stifta av Tarjei Vesaas i 1964.

Karoline Brændjord (f. 1990) har studert ved Universitetet i Oslo og ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Ho er busett i Oslo.

Diktsamlinga hennar er selt for utgiving i Sverige og Danmark – og så langt har forlaget trykt opp tre opplag her heime. Tidlegare i år fekk ho Kritikarprisen for beste skjønnlitterære vaksenbok 2020. Dette er første gongen på 23 år at prisen går til ein skjønnlitterær debutant. Sist det skjedde var det Karl Ove Knausgård som klarte bragda – i 1998.

Dikta i debuten til Brændjord krinsar tematisk rundt sjølvmordet til ei mor.

«Dette er en debut som vitner om stort talent, lyrisk overskudd og forbløffende språklig kontroll», heiter det frå juryhald når bokdebutant nummer 57 i rekkja får den gjæve prisen.

