Sterkt nordisk TV-samarbeid i 2020

kultur

Nordvisjon er eit samarbeid om samproduksjon av film og TV mellom dei nordiske landa.

Dei fem nordiske partane som inngår i samarbeidet, blant dei NRK, YLE og SVT, produserte til saman 77 dramaproduksjonar i løpet av fjoråret, trass i pandemien. 2020 vart dermed det nest beste i løpet av samarbeidets historie, skriv Dagens Nyheter.

«Med et så omfattende samarbeid kan vi konstaterer at 2020 ikke ble et slikt kriseår for det nordiske TV-samarbeidet som man hadde kunnet frykte. Faktisk nesten tvert imot», seier styreleiar for Nordvision og mediedirektør i NRK, Øyvind Lund, i ei pressemelding.

Fleire produksjonar står i kø: 200 TV-seriar har allereie gått i produksjon med sikte på premierar i 2021 og 2022, melder TT.

(©NPK)