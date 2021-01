Britisk museum har kjøpt Trump Baby-ballongen for å stille han ut

kultur

Den heliumfylte karikaturen framstiller den snart tidlegare, amerikanske presidenten som ein knalloransje, grinete baby med bleie – og mobiltelefonen klar til å tvitre.

Den britiskskapte ballongen – seks meter høg i oppblåst tilstand – vart eit symbol under protestmarsjar mot Trump i regjeringstida hans. Den vart først luftboren i London i 2018. Då var Trump i Skottland for å spele golf, men dit fekk ein ikkje lov å la ballongen flyge.

– Eg reknar med at når dei utplasserer luftskip for å få meg til å føle meg lite velkommen, er det ingen grunn for meg å besøkje London, sa Trump då om «Trump Baby», som sidan har besøkt fleire stader og også multiplisert seg, ifølgje The Guardian.

Men no skal ballongen pensjonerast og blir stilt ut på Museum of London – som har kjøpt han til samlinga si for protestrørsler, der den føyer seg til objekt frå suffragettetida, klimarally og fredsaktivisme.

Museumsdirektør Sharon Ament understrekar overfor avisa at museet ikkje tek politisk stilling, men viser til at ballongen representerer noko typisk britisk – nemleg satire.

– Vi bruker ofte humor og vi gjer narr av politikarar. Dette er eit stort – bokstaveleg talt – døme på det, seier ho.

«Baby Trump» kom i ein koffert, med lufta teke heilt ut, og er no i karantene slik alle nyinnkjøpte utstillingsgjenstandar må fordi dei kan føre med seg insekt.

(©NPK)