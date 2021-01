Knutby-dokumentar til HBO i vår

kultur

Bak står journalistane Anton Berg og Martin Johnson, som heime i Sverige er kjende for krimpodkasten «Spor». Dei har med seg regissøren Henrik Georgsson når det no er Knutby-saka som blir lagd under lupa.

Ifølgje dokumentarfilmskaparane har mykje vorte verande usagt i saka – sjølv om det ikkje har skorta på merksemd.

«Vi har hatt tilgang til materiell som verken politiet eller rettssystemet har offentliggjort. Dette viser hvor komplisert saken har blitt versus det vi trodde da vi startet gjennomgangen», seier Anton Berg via pressemeldinga.

«Knutby: I blind tro» kjem til skjermane i seks episodar på HBO Nordic i løpet av våren.

Tidlegare har SVTs Uppdrag gransking òg laga dokumentar om saka, nemleg «Drap i Knutby», som har vore å sjå i NRK.

