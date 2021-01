Deichman Bjørvika kåra til årets bibliotek

kultur

– 18. juni opna endeleg Deichman Bjørvika, det nye hovudbiblioteket i Oslo. Det var kulminasjonen på ein nesten 30 års kamp for å få nye og moderne lokale for Noregs største folkebibliotek, sa leiar Vidar Lund for Norsk Bibliotekforening under overrekkinga, som skjedde på dagen 236 dagar etter at Deichmanske først opna.

– Responsen har vore overveldande, og vi har opplevd det vi ikkje eingong kunne drøyme om, å drive eit bibliotek, med lange køar på utsida, kvar dag, sa avdelingsdirektør Merete Lie i hovudbiblioteket i Deichman.

Det var 30. gongen prisen vart delt ut av Norsk Bibliotekforening. Trøndelag fylkesbibliotek vann prisen i fjor, medan sist gong eit bibliotek i Oslo vann, var då Deichman Biblo Tøyen fekk prisen i 2017.

(©NPK)