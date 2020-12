Desse kan bli årets bibliotek

kultur

Det er ein tradisjonsrik pris som skal delast ut for 30. gong, og i ei pressemelding kjem det fram at juryen har hatt ei stor oppgåve – der mange gode bibliotek skulle vurderast. No er fem kandidatar plukka ut til finalerunden.

Ved sida av Deichman Bjørvika er Haugesund folkebibliotek, Meieriet bibliotek på Vestvågøy, Tromsdalen bibliotek i Tromsø – og Universitetsbiblioteket i Stavanger – nominert.

– Alle desse biblioteka utmerker seg innanfor ulike nisjar. Oslo har endeleg fått det nye hovudbiblioteket sitt og Haugesund tek vare på og utviklar eit aktivt, moderne bibliotek i eit kulturminne. Meieriet bibliotek og Tromsdalen bibliotek er særleg aktive i lokalsamfunna sine, medan Universitetsbiblioteket utmerker seg på tilrettelegging for studentane, seier Vidar Lund. Han er jurydelar og leiar i Norsk Bibliotekforening.

Prisen blir delt ut under eit digitalt arrangement i Oslo 12. januar 2021.

