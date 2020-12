Bob Dylan-kjennar Tom Roger Aadland overraska over låtkatalogsalet: – Mest av alt er dette ei gåte

kultur

Det seier ein av Noregs fremste Bob Dylan-kjennarar og -tolkarar, Tom Roger Aadland, til NTB.

– Først må eg seie at det er veldig overraskande at Dylan har valt å selje katalogen sin. Det kjem jo på alle måtar tydeleg fram songane hans betyr mykje for Dylan. Så det er ei tillitserklæring og litt av ei fjør i hatten for Universal, seier Aadland.

Han er spent på kva følgjer dette har eine eller andre vegen når det gjeld få løyve til bruk, som til dømes gjendiktningar, av Dylans songar. Sjølv byrja han Dylan-reisa si med utgivinga «Blod på spora» i 2009, og følgde opp med «Blondt i blondt» i 2016 – begge med høgtideleg løyve og godkjenning relativt nært frå opphavsmannen.

– Dylans manager, Jeff Rosen, har rykte på seg for å vere positivt innstilt og løysningsorientert når det gjeld bruk av Dylans musikk; det er òg erfaringa mi. Så dette betyr ikkje nødvendigvis at det blir lettare å få løyve, funderer Aadland.

Dylan-teater

Han seier det er nærliggjande å tenkje at Dylan vil «beskikke sitt hus», når han no sel katalogen sin eit halvt år før han fyller åtti år.

– Men det treng slett ikkje bety at han tenkjer å avvikle den kreative aktiviteten. Mest av alt er dette – som enkelte andre ting tidlegare frå den kanten – ei gåte, seier Tom Roger Aadland til NTB.

Denne hausten har Aadlands Dylan-gjendiktingar på nynorsk vore å høyre i Det Norske Teatrets oppsetjing «Vikla inn i blått» – som blir spelt fram til 23. februar.

Der omsette dessutan Aadland songar som aldri har vore framførte på norsk tidlegare, i spennet frå andreplata «The Freewhelin´ Bob Dylan» (1963) til 2020-plata «Rough and Rowdy Ways» – elles same spenn som på katalogen som Dylan no selde.

Ikoniske songar

Universal Music Publishing Group melde måndag at dei har kjøpt alle Dylans songar frå 1962 til dags dato.

Den særeigne – og Nobelprisvinnande – artisten har til no nærast hatt full kontroll over katalogen sin – med ikoniske titlar som «Blowin' in the Wind», «The Times, They Are A-Changin'» og «Knockin' On Heaven's Door.»

Artisten sjølv har ikkje kommentert salet, og det er avisa New York Times' kjelder som anslår at salssummen har lege på rundt 2,5 milliardar kroner.

Ifølgje Variety har ei rekkje artistar selt katalogane sine den siste tida, visstnok på grunn av den forventa skattepolitikken som påtroppande president Joe Biden har varsla. Dei som blir nemnde er Stevie Nicks, Calvin Harris og The Killers. Men Dylan-avtalen skil seg likevel – fordi han har selt til eit tradisjonelt selskap, og ikkje til verdipapirfond eller aktive eigarfond, som mange av kollegaene.

