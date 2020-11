Hoems nye seglar opp som ny bestseljar

kultur

No veit han ikkje om det blir fleire bøker der han djupdykkar ned i eigne anar, men stamfars-skattkista er langt frå tom, påstår Edvard Hoem til NTB. Men den eminente litteraten medgir at det siste tiåret har kravd mykje arbeid: – Eg arbeider hardt men er ikkje eineståande, det gjeld òg for mange av kollegaene mine, seier forfattaren, og legg til:

– Livet ved skrivebordet har vart i meir enn 50 år, og det er skrivegleda som driv meg. Med familieromanane kjem det noko i tillegg: Det har vore ei kjær plikt å skrive desse bøkene. No kjenner eg at plikta langt på veg er oppfylt, derfor veit eg ikkje no om det blir fleire bøker av dette slaget.

Historiene har vist seg å stemme

Men først kan vi altså gle oss over at «Felemakaren» er her. Forlaget rustar seg for julesalet og melder om eit samla opplag på imponerande 46.500 bøker. Meldarane gir gode skotsmål som «Stående applaus til Hoem!», og boka susar rett inn på andreplassen på Bokhandlerforeningens bestseljarliste.

Men kven var denne karen som blir skildra i Hoems nye? Lars Olsen Hoem vart fødd i Romsdal i 1782 og var grandonkel til Serianna, som vart gift med Knut Hansen Nesje, slåttekaren i Hoems slektskrønike.

– Han var ein slags segnfigur for bestefar, som fortalde små historier om han, historier som har vist seg å stemme. Dei møttest aldri, bestefar er fødd 30 år etter at Lars Olsen Hoem gjekk i grava. Men alt eg fekk frå han og far om denne mannen, har vist seg å stemme.

Ved sida av dei munnlege kjeldene har forfattaren søkt hjelp i gamle dokument, kyrkjebøker, rettsprotokollar, militær-rullar og anna. Historikar Randi Kristin Strand i Molde hjelpte òg. Og så måtte bitane om slaget på Københavns red i 1801, detaljar frå fangeskipa på den engelske kysten – og felebygging – på plass.

Bitter strid

Når Edvard Hoem set punktum for ein historisk roman, sluttar òg karakterane å «snakke» med han.

– Men dei overraskar meg ofte under sjølve skrivinga, til dømes visste eg ikkje at Lars skulle bli så eigenrådig i barndommen og ungdommen, og heller ikkje at broderstriden med Pe skulle bli så bitter. Men slik vart det, og no er eg nokså sikker på at det var slik det var, påpeikar han. Og legg til at det å skrive på «historisk grunn» er ein krevjande sjanger.

– Ein seriøs forfattar kan ikkje vrengje på fakta, slik visse filmskaparar ser ut til å gjere. Eg driv ikkje med fake history. Og derfor må eg snu og vende på alle steinar. På eit punkt måtte eg gi opp, eg greidde ikkje å identifisere den franske felebyggjaren som Lars lærte å byggje fiolinar av. Identiteten hans kan framleis komme for ein dag, men på eit eller anna tidspunkt må eg stoppe, elles blir det ikkje bok, forklarer Hoem. Som meiner noko av det beste nokon kan seie om den nye romanen hans er at den rører ved eksistensielle spørsmål som er relevante for oss – også i dag. Og så set han æra si i språket.

– Det skal vere så godt som eg kan klare å få det. Det inneber at eg skriv alle sider, i alle fall dei fleste, om og om igjen.

Uoppklart

I boka skildrar Hoem eit uoppklart mysterium som har kasta skuggar heilt inn i forfattaren si eiga tid.

– Det mystiske dødsfallet var noko eg høyrde om frå far. Det sat i han frå han var ein liten gut. Han fortalde ein gong at læraren hans drog fram bibelordet der det står at Herren forfølgjer synda i tredje- og fjerde slektsledd, og som liten tok han det personleg og bokstaveleg – og kjende at det knytte seg i magen. Det tyder vel på at far og bestefar hella i retning av å meine at Pe som var mistenkt, var skuldig, men heller ikkje dei visste det, og ingen kjem til å få vite sanninga nokon gong.

At livet i koronatida kan vere hakket meir skjerma enn før, har òg Edvard Hoem erfart. Men han seier nøkternt at den som skal skrive bøker må tole å vere åleine. Han synest likevel det er leitt at ei rekkje foredrag han skulle ha halde måtte avlysast eller utsetjast i kjølvatnet av koronakrisa.

– Eg saknar å få presentert denne romanen slik eg har gjort med dei andre. Eg likar å lese opp og fortelje om bøkene mine og svare på spørsmål frå den store leseskaren min.

Og når det blir trygt, har Hoem lyst til å leggje ut på nye reiser til stader som betyr mykje for han. Då står den endelause prærien i USA og i Alberta, Canada, øvst på ønskelista, seier han avslutningsvis til NTB.

(©NPK)