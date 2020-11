Krigsseglarane skal hyllast i Operaen med nykomponert rekviem

kultur

− Eg håpar at Krigsseilerrekviem kan vere ei hjelp for oss til å forstå kva sjøfolka måtte leve gjennom i krigsåra, og ikkje minst kva konsekvensane for dei og familiane deira vart resten av livet, seier komponisten bak det nye verket, Bjørn Morten Christophersen.

Han viser til korleis krigsseglarane vart svikta av det offisielle Noreg etter krigen, noko som gjer at verket òg borar seg inn i eit nasjonalt traume. Christophersen baserte tekstane i «Krigsseilerrekviem» i stor grad på nedteikningar frå sjøfolka sjølv:

Sterke skildringar frå brev og dagbøker, ofte notert ned rett i etterkant.

«I verket finnes det klanglige assosiasjoner til storm, bølger, skipsmotorer og shanties, men mer enn noe er musikken et gripende uttrykk for angsten og lidelsene sjøfolkene ble utsatt for», heiter det vidare.

75 år etter frigjeringa blir «Krigsseilerrekviem» urframført av Kongelige norske marines musikkorps, som det er skrive spesielt for. Korpset har i fleire generasjonar støtta saka til krigsseglarane.

Med seg på Operaens hovudscene har dei Operakoret og fire av Noregs fremste songsolistar: Tora Augestad, Bror Magnus Tødenes, Magnus Ingemund Kjelstad og Jens-Erik Aasbø. Dirigent for det heile er Bjarte Engeset.

Konserten blir send direkte i NRK Klassisk.

