Melder om stor interesse for digital presentasjon av norsk litteratur hos ambassadane

kultur

Som så mange andre tyr NORLA til nettet denne bokhausten. No blir det førebudd digitale bransjetreff i samarbeid med Noregs ambassadar og konsulat for å presentere norske bøker.

Det er ifølgje pressemeldinga snakk om anten lokale bransjetreff anten fysisk i ambassaden, eller heildigitalt via Zoom. NORLA tilbyr eit knippe såkalla fokustitlar via YouTube.

På fleire av treffa vil norske litterære agentar delta – og håpet er å nå ut til utanlandske forleggjarar og omsetjarar.

NORLA fortel at det blir slike digitale bransjetreff for ulike sjangrar i Beijing, Berlin, Brussel, Buenos Aires, Haag, Guangzhou, København, London, Madrid, Mexico City, Moskva, New York, Ottawa, Paris, Seoul, Shanghai, St. Petersburg, Warszawa og Wien.

Fleire treff blir planlagde for 2021.

(©NPK)