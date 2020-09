Uri med Skram-biografi og «Katalog over mine menn»

kultur

Saman med Marianne Bergsmark har Helene Uri skrive «Amalie Skram», som blir beskrive som ein minibiografi som rettar seg mot aldersgruppa 3–6 år.

Boka fortel historia om forfattaren, men seier òg ein god del om det å vere jente for 200 år sidan. Det er Tuva Røisli som står for illustrasjonane, melder Gyldendal.

På same forlag er Helene Uri òg romanaktuell denne hausten. Ho slepper «Katalog over mine menn», og her har Uri late seks ulike menn få komme med sine perspektiv, medan den kvinnelege hovudpersonen aldri gjer det.

I romanen har ho for første gong i den litterære karrieren sin gjort det språklege grepet å skrive noko av teksten på nynorsk.

