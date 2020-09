«Nytt på nytt» slepp til publikum igjen – «Lindmo» stengjer dørene heile komande sesong

kultur

«Nytt på Nytt» har vedteke å opne dørene for publikum igjen når sesongen sparkar i gang fredag – medan «Lindmo» seier nei til publikum i salen, melder Kampanje.

NRK droppa publikum under innspelinga av begge programma, så vel som under «Alle mot 1», då Noreg vart stengt ned i mars.

«Nytt på Nytt»-programleiar Bård Tufte Johansen er strålande fornøgd, seier han til nettstaden:

– Det var rart og underleg å ikkje ha publikum i studio, så vi gler oss til å få folk i salen igjen. Sjølv om dei er så få at vi kanskje kjem til å føle at vi er under middels populære, seier Tufte Johansen med referanse til at det med styresmaktenes tilrådde smitteverntiltak blir 37 publikummarar – og ikkje dei vanlege 170.

«Lindmo» gjer stikk motsett, men ifølgje prosjektleiar Trine Sollie er det med «tungt hjarte»

– Dagens heilt nødvendige krav til smittevern er ikkje foreneleg med 200 publikummarar til stades i studioet vårt, men vi gler oss til å kunne opne dørene igjen så snart det er forsvarleg, seier Sollie til Kampanje, medan programleiar Anne Lindmo prøver å sjå det positive i situasjonen:

– Eg elskar å fylle salen med publikum fordi det gir masse heftig energi i rommet – no, med tomme tribunar augnar vi moglegheit for å lage endå meir intense og fokuserte intervju fordi gjestene ikkje blir distraherte eller nervøse av at rommet er fullt av folk, seier ho.

