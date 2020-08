USAs største kinokjede feirar gjenopning med billettprisar frå 1920-talet

kultur

Det skal ifølgje Hollywood Reporter feirast ved å selje billettane på opningsdagen for same pris som i 1920 – det vil seie 15 cent. Så mykje, eller rettare sagt lite, kosta det å kjøpe billett då AMC opna den første kinoen sin i Kansas City.

Ytterlegare 300 AMC-eigde kinoar vil gjenopne i tida framover og vise gamle titlar som «Black Panther», «Back to the Future», «Ghostbusters» og «Star Wars: The Empire Strikes Back» – fordi så mange av filmstudioa har utsett premierane på dei nye filmane sine.

Deretter er det duka for USA-premierane på «The New Mutants» 28. august og Christopher Nolans storfilm «Tenet» 3. september. Resterande kinoar vil gjenopnast når lokale styresmakter tillèt det, og alle går med redusert kapasitet på grunn av smitteverntiltak, skriv bransjebladet.

