Mediemogulen Sumner Redstone er død

kultur

På 1960-talet overtok han ei lita kjede med drive-in-kinoar i Bostonområdet, etter faren sin. Dei følgjande 50 åra voks selskapet til medieimperiet National Amusements, som i dag eig store selskap som Viacom, Paramount Pictures, CBS og MTV.

Redstone har sett store spor etter seg i den amerikanske underhaldningsindustrien. Han er mannen som sørgde for fleirsalong-kinoar, og dessutan har han æra for at kinoen tredde inn i amerikanske kjøpesenter, noko som i sin tur har vore viktig for posisjonen til og overlevinga for kinoen.

Sumner Redstone vart 97 år.

(©NPK)