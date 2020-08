Bob Woodward sikra seg brevveksling mellom Trump og Kim Jong-un til den nye boka si

kultur

«Rage» er oppfølgjaren til Woodwards bestseljar «Fear: Trump in the White House», og blir sleppt 15. september.

Det kunne forlaget Simon & Schuster avsløre onsdag kveld. Breva har aldri vore offentleg tilgjengelege før, ifølgje The Guardian. «Kim beskriver båndet mellom de to lederne som hentet fra en «fantasyfilm», der dei to leiarane dreg ut i ein ekstraordinær diplomatisk menuett», heiter det på nettsida til forlaget.

Der står det òg at Donald Trump skal ha gitt Woodward «en serie eksklusive intervjuer», sjølv om han var lite begeistra for førre bok – som han heller ikkje medverka til.

Forlaget lovar ein «ikke før sett og intim tour de force-reportasje viet Trumps presidenttid, med «slående nye detaljer om tidlige beslutninger tatt om nasjonal sikkerhet, og Trumps taktikk når han stilles ovenfor en global pandemi, økonomisk katastrofe og raseuro».

– «Rage» er den viktigaste boka Simon & Schuster vil publisere i år. Alle veljarar burde lese ho før 3. november, seier forlagsdirektør Jonathan Karp til CNN.

Bob Woodward (77) slo gjennom då han saman med Carl Bernstein tidleg på 1970-talet avslørte Watergate-skandalen som felte Richard Nixon, og har vunne to Pulitzerpriser.

