Michelle Obama klar med podkast med personlege og opne samtalar

kultur

Den tidlegare førstedama, som saman med ektemann Barack Obama driver medieproduksjonsselskapet Higher Ground, har inngått eit fleirårig partnarskap med Spotify.

Der debuterer «The Michelle Obama Podcast» den 29. juli, med eit potensielt publikum som ifølgje strøymetenesten tel opp mot 300 millionar brukarar.

Som podkastvert tek Obama inn ein rekke profilerte gjester i studio, blant dei mora Marian Robinson og broren Craig Robinson. Også medieprofilane Conan O'Brien og Michele Norris, i tillegg til ektemannens tidlegare rådgivar i Det kvite hus, Valerie Jarrett og legen og aktivisten Sharone Malone dukkar opp.

Michelle Obama vil i dei ulike episodane ta for seg relasjonane som former oss, alt frå søsken og nære venner, til partnarar, foreldre og mentorar, og forholdet vi har til oss sjølv og vår helse.

– Eg håper at denne serien kan vere eit stad for å utforske meiningsfulle tema saman, og gå gjennom mange av spørsmåla vi alle prøver å finne svaret på i våre egne liv, heiter det i ein fråsegn frå Michelle Obama, som også tar mål av seg til å hjelpe til å auke vår «forståing og empati for kvarandre».

Spotifys innhaldssjef Dawn Ostroff er fornøgd med å ha sikra seg den tidlegare presidentfrua, som inngår blant det ho kallar «verdas mest autentiske og overbevisande stemmer».

