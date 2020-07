Norsk bokimportør melder om «ras av bestillingar» for boka til Trump-niesa

kultur

Det er ifølgje Bok365 så langt ikkje planlagt noka norsk utgåve av «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man».

Men Trygve Arlind hos bokimportøren SD Books fortel til bransjenettstaden at det rasar på med bestillingar på originalspråket her heime. Arlind forventar å ha boka på lager torsdag denne veka.

Boka til John Bolton, Trumps tidlegare tryggingsrådgivar, har vore bestseljaren i sommar hos den norske bokimportøren. Også denne utgivinga vart prøvd stoppa av Trump gjennom rettsapparatet.

–Det rasar på med bestillingar av niese-boka, så ho er på god veg til å selje som Bolton-boka gjorde. Det er jo to heilt ulike typar bøker. Ferskvare-bøker er dei vel begge to, med mykje sal til å byrje med, så det blir viktig å få bøker på plass så fort som mogleg, seier Arlind til Bok365.

