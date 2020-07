Ben Stiller vil ikkje klyppe bort Trump i «Zoolander»

kultur

Det har ført til ei rekkje krav om at Stiller skal klyppe bort Trump frå filmen, som ifølgje TT krinsar rundt moteindustrien og fotomodellar og der den noverande presidenten føyer seg inn i ei lang rekkje kjendisar som opptrer.

Også namn som David Bowie, Fabio, Paris Hilton, Lenny Kravitz, Gwen Stefani og ein hærskare andre var å sjå i «Zoolander» – også Melania Trump, som stod ved mannens side under eit raud løpar-intervju i filmen.

I podkasten «The New Abnormal» svarer no Ben Stiller på desse krava éin gong for alle, og seier:

– Folk har late høyre frå seg og sagt eg skal klyppe bort Donald Trump. Når det kjem til stykket var det ei anna tid, og det skjedde då. Det var så mange filmar Donald Trump hadde ein eller annan cameorolle. Han representerte ei viss sak.

Trump dukka i si tid opp i alt frå «Hjemme alene 2» til «Sex og singelliv».

