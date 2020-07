Utestadar må betale for DJ-jobbar, krev bransjeorganisasjonar

kultur

– Vi er ikkje noko glade i praksisen der arrangørar sparer pengar på å ikkje betale, sjølv om vi har forståing for at mange slit. DJ-ar er òg profesjonelle aktørar som skal ha betalt for å gjere ein jobb, seier dagleg Marius Øvrebø-Engemoen i GramArt, som er interesseorganisasjon for artistar, til Klassekampen.

Også kunstnarorganisasjonen Creo reagerer på at utestadar har DJ-ar og artistar på scena utan å betale dei noko. Ho meiner det er eit aukande problem at artistar ikkje får betalt.

– Utgangspunktet til Creo er at alle musikarar skal honorerast for jobben dei utfører, på lik linje med andre yrkesgrupper. Før og etter korona, skriv kommunikasjonsansvarleg Linda Karoline Ringstad.

Konsertstaden Blå i Oslo er blant dei som har hatt artistar til å spele utan å betale til dei. Dagleg leiar Nils Brynildsen Sandegren seier dei ikkje har råd til å betale dei.

– Vi har ikkje bede nokon om å spele gratis, men nokre artistar har redusert hyra eller sagt frå seg hyra for å halde sjappa i live. Det set vi umåteleg pris på. På lang sikt blir det vanskeleg å vere artist viss alle stadane går nedanom, seier han til Klassekampen.

