deLillos har laga korona-versjon av låten «Ut»

kultur

Lars Lillo-Stenberg seier følgjande om bakgrunnen for nyversjonen:

– Nokon sa til meg at dei hadde likt å høyre på «Ut», og at han kjendest aktuell no. Det inspirerte meg til å justere litt på teksten slik at den vart endå meir relevant for slik vi har det i år. Vi spelte inn ein ny versjon på same måte som «Alt er rolig nå» kvar for oss, og la oss i eit meir vemodig og langsamare modus enn originalen. Likevel er den optimistisk framtidsretta.

I låten syng han mellom anna: «Neste vår skal jeg skåle med menneskene. I 2021. Skåle med både svenskene og danskene. Og klemme. Hver eneste en».

På YouTube kan vi sjå at låten har fått følgje av ein musikkvideo, der bandmedlemmene syslar med ulike ting heime.

– Det positive no er vel at ein del folk vil våge seg på ein øl eller to i vårvarmen, men ein del vil vel òg halde seg mest heime og utsetje festen til neste sommar. Håpet i alle tilfelle at «Ut 2021» fell i smak, helser Lars Lillo-Stenberg vidare i pressemeldinga.

Også i mars gjorde gruppa seg gjeldande med ein korona-inspirert lét. Då slapp dei den nye songen «Alt er rolig nå».

(©NPK)