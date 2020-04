Fjolsene har taket på filmpublikum

kultur

Kanskje er det difor filmen på få dagar har klatra heilt opp på toppen av kjøps- og utleigelista. Pågangen for å sikre seg billett til drive in-førestilling er òg stor, melder Nordisk Film.

– Fjols til fjells handlar om påsken på fjellet, så når folk ikkje kjem seg på påskefjellet, ja då får fjellet komme til dei, seier produsent Stig Hjerkinn Haug. Han legg til:

– Vi klarer sjølvsagt ikkje å tene inn igjen pengane vi har tapt på at kinoane stengde, men det er veldig hyggeleg at filmen er så populær og at den kan gi litt påskestemning i stova til alle familiane som ikkje kom seg på påskefjellet.

Då kinoane stengde vart påskekomedien på kort tid klargjort for home entertainment-markedet og lansert for kjøp og leie på ei rekke plattformer.

Og det er ikkje berre heime i folks stover at «Fjols til Fjells» er populært. Rundt om, på dei nye drive in-kinoene, blir det meldt om fulle parkeringsplassar ei rekke stadar.

