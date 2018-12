Inviterer til musikalsk start på jula

kultur

Det seier Ralph John Cupper, kantor i Eid Kyrkje som har med seg Inge Asbjørn Haugen, Olga Pavlova og elevar frå kulturskulen på konserten på juleaftan.

Tradisjon

–Det har blitt ein tradisjon at Inge Asbjørn og eg har gått saman om å lage julekonsert i Eid kyrkje på julekvelden. Det har vi også tenkt til å gjere i år. Vi ønskjer å gje alle dei som tek turen til kyrkja på juleaftan ei varm og god musikalsk oppleving som dei kan ta med seg inn i julefeiringa, seier Ralph som lovar eit variert program som skal sette folk i den rette julestemninga før ein reiser heim kvar til seg for å feire tradisjonell jul.

Musikalske perler

Musikk er ein viktig del av julefeiringa, både i kyrkja og elles. Dei flotte julesongane vi høyrer på er blitt allemannseige. Ekstra kjekt er det når vi kan framføre dei i kyrkja, seier Ralph Cupper som fortel at han har vakse opp med orgel og kor der han kjem frå.

Kantoren røper at det vil stå variert musikk på programmet, men at all musikkinnslag vil vere knytt opp mot jul og kvifor vi feirar jul.

Mange er kanskje opptatt av at det er dei kjende kjære julesalmane som skal vere i fokus, og det vil dei sjølvsagt, men vi vil også by på litt annan julemusikk som folk får gjennom flotte julefilmar. Alt høyrer jula til, og passar godt inn når vi skal gje folk litt varme og gode tonar, seier den populære kantoren i Eid kyrkje.