Kreftforeningen gir 25 millionar for at pasientar i distrikta skal få betre behandling

innenriks

Kreftpasientar på Sør-Austlandet har størst sjanse til å få behandling med medisinar på utviklingsstadiet, sammenlikna med resten av landet. Med 25 millionar kroner til mindre sjukehus vil Kreftforeningen denne skeivskapen til livs.

– No gjer vi ein ekstra innsats for at studiar skal bli ein integrert del av all klinisk praksis, i heile Noreg, seier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i ei pressemelding.

Pasientar som er deltakarar i kliniske undersøkingar, får tilgang til nye medisinar før dei er offentleg tilgjengelege.

Millionane skal bidra til at sjukehusa kan tilsetje klinikarar, studiesjukepleiarar og anna støttepersonell. Kreftforeningen opplyser at helseføretaka i distrikta sjølv har etterspurt pengar.

– No hjelper vi dei i gang, og så er ambisjonen at sjukehusa etter to år sjølv vidarefører aktiviteten og skape varige endringar, seier Ross.

(©NPK)