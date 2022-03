Ukraina-krigen skaper leveringstrøbbel for norsk sementgigant

innenriks

Administrerande direktør John Sunde seier i ei pressemelding at selskapet har komme i ein situasjon der krigen i Ukraina påverkar heile leveransekjeda.

– Nye utfordringar og problemstillingar oppstår kvar dag som følgje av krigen og konsekvensane denne har for tilgangen på nødvendige innsatsfaktorar, seier han.

Hovudbestanddelen i sement er kalkstein, men det er òg ein del andre bestanddelar. Og det er nokre av desse innsatsfaktorane som blir påverka av Ukraina-krigen.

I tillegg har fleire parallelle situasjonar påverka negativt. Norcems to fabrikkar i Kjøpsvik i Narvik og Brevik i Porsgrunn gjennomfører i desse dagar årleg vedlikehaldsarbeid på omnar og møller. Slike prosessar varer normalt i tre veker og er bestemt lang tid i førevegen for å sikre sementleveransane når fabrikkane står.

Stans

Vidare har det vore fleire uheldige episodar ved dei norske fabrikkane – mellom anna uventa bortfall av personell hos ein leverandør som skulle ha delteke under vedlikehaldsarbeidet i Brevik.

Det har òg vore eit havari på ein sentral motor i Kjøpsvik-fabrikken.

Til saman har dette ført til at Norcem ikkje er operative verken i Kjøpsvik eller Brevik, skriv dei i pressemeldinga.

Dei opplyser at dei sidan årsskiftet har importert sement og jobba med å finne løysingar på situasjonen.

Ventar utselt lager

– Samtidig ser vi at det uventa bortfallet av volumet frå Kjøpsvik, og særleg Brevik, gjer at vi no forventar å gå inn i ein generell stock-out situasjon, og den krevjande situasjonen i marknaden gjer at desse voluma ikkje lenger lèt seg erstatte berre gjennom import. Kor lenge dette vil halde fram, er vanskeleg å seie per dags dato, seier Sunde.

Sement er hovudingrediensen i betong, som er verdas mest brukte byggjemateriale. Norcem er ein av Noregs største byggjematerialprodusentar.

Dei to fabrikkane i Brevik og Kjøpsvik produserer til saman om lag 1,7 millionar tonn sement årleg.

(©NPK)